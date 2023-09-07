Ножи в спину путина: почему заигрывания Армении с Западом опасны для россии

Если Армении удастся переориентирование и выход их тени рф, вслед за ней пойдут и другие страны

Армения и ее заигрывания с Западом, которые откровенно настораживают и раздражают россию, могут стать очередным ножом в спину стране-агрессору. Ереван уже сейчас понимает, что в вопросах безопасности рассчитывать можно только на Запад.

Потеря геополитического влияния россии на Армению уже сейчас наиболее заметна. Об этом политический эксперт Петр Олещук рассказал "Телеграфу".

"Правительство Армении понимает, что в вопросах гарантий безопасности, территориальной целостности и суверенитета рассчитывать можно исключительно на Запад. Поэтому сегодняшние заявления и шаги официального Еревана вполне логичны и полностью отвечают национальным интересам", — сказал он.

По мнению Петра Олещука, для россии это будет настоящим ударом по репутации. Уже сейчас заметна потеря геополитического влияния россии из-за банального дефицита ресурсов для его поддержания.

"Если Армении удастся это переориентирование, со временем тем же путем могут пойти и другие сателлиты россии. Например, Казахстан или Беларусь, когда режиму Лукашенко придет конец", — говорит аналитик.

Подробнее о том, почему страна Закавказья решила наконец выйти из тени "большого брата", читайте в материале "Телеграфа": Опасный демарш: как россия отомстит Армении за выход из-под контроля и сближение с США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Армению призвали вступить в НАТО, а Ереван тем временем заявил, что будет поддерживать отношение с Альянсом. В россии резко на это отреагировали.