Український блогер-зрадник наводив російські ракети на Миколаїв: подробиці

Блогера вже підозрюють за п'ятьма статтями Кримінального кодексу

Блоггер Юрій Подоляка, який втік з України, знову потрапив у поле зору силовиків. На цей раз Служба безпеки України встановила факти його причетності до коригування ракетних ударів агресора по Миколаєву на початку повномасштабної війни.

Про це 15 вересня повідомили у прес-службі СБУ. Для наведення ворожого вогню Подоляка отримував розвіддані від свого інформатора — колишнього голови Миколаївської окружної прокуратури, який відбуває довічне ув’язнення за держзраду.

"Отримані від посадової особи відомості Подоляка переправляв своїм "кураторам" із російських спецслужб. Найбільше окупантів цікавили локації Сил оборони та наслідки ворожих "прильотів" на території міста.

"Також прокурор-зрадник "зливав" рф дані про російських військовополонених та інформацію про добові паролі на українських блокпостах", — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, спілкування блогера з кураторами відбувалося через телеграм-канал за допомогою текстових повідомлень.

За фактом зібраних доказів блогеру повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Цікаво, що до цього СБУ вже повідомила Подоляці про підозру за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 110 (поширення матеріалів із закликами до зміни меж території з порушенням порядку, встановленого Конституцією України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ст. 436 (пропаганда війни);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікація її учасників).

Відомо, що зараз Подоляка перебуває у росії.

Раніше "Телеграф" писав про те, що підозру від СБУ отримав одіозний російський блогер-пропагандист артемій лебедів.