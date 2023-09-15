Сенсаційне затримання Шуфрича: які сценарії вигідні Україні і чому СБУ взяла нардепа саме зараз

Політолог Євген Магда розказав "Телеграфу", як можуть розвиватися події та що робити держорганам

Після затримання проросійського політика Нестора Шуфрича у справі про шпигунську мережу можна очікувати істеричну реакцію росії та інших правозахисників. Водночас, оскільки судовий процес у цьому провадженні може тривати доволі довго, у даній ситуації найкращим варіантом для України може бути обмін нардепа на українських полонених.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив директор Інституту світової політики Євген Магда.

— В принципі Нестор Шуфрич досить цікавий персонаж, і на нього варто звертати увагу постійно. Не буду згадувати про відомі лічильники, але Шуфрич — давній соратник віктора медведчука, і коли його зараз згадують у шпигунській справі, пов'язаній з володимиром сівковичем, то це само по собі дуже цікаво. Однак ми не можемо чітко прогнозувати рішення суду по справі — посадять чи не посадять, і яка у слідства є доказова база. Таке складно прогнозувати. І це не позиція цивілізованої держави, посадять/не посадять — ми не знаємо. Але думаю, що ця активізація хронологічно підв'язана під візит Володимира Зеленського за океан, де він продемонструє безкомпромісність у боротьбі з російськими агентами. У тому числі агентами впливу рф, — каже експерт.

Але, за його словами, обшук і затримання керівника профільного парламентського комітету з питань свободи слова "за стандартними процедурами в Європі — це сенсація".

— Тому сьогодні можна очікувати заяву Ради Європи, ОБСЄ, "Репортерів без кордонів". Можливо, ще Amnesty International — не знаю. І це я не беру різні російські поквакування. Але все це буде, такі реакції будуть активно просувати в інформаційному просторі, і щоб ні у кого сумнівів у цьому сенсі не було. Тому обмін Шуфрича на українських полонених може видаватися кращим варіантом. Тому що суд триватиме довго, а наших полонених все одно треба повертати. У такому випадку я вважаю, що обмін був би, мабуть, кращим сценарієм. Хоча це не виключає проведення суду, допитів і усього іншого, — пояснює Євген Магда.

Політолог також нагадав цікавий випадок довкола Шуфрича, коли на початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну територіальна оборона затримувала нардепа в Києві, а потім бійці ТРО передали політика правоохоронцям, і згодом "з ним наче нічого не сталося — він півтора року вільно розсікав по столиці, по Україні, і у нього все було добре".

— Але якщо ми цивілізована держава, то у справі Шуфрича маємо діяти за цивілізованими нормами, — резюмував Євген Магда.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одіозного проросійського екснардепа Вадима Рабиновича оголосили у розшук.