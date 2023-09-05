Одіозного екснардепа від ОПЗЖ оголошено в розшук

За версією слідства експолітик переховується в Ізраілі

Засновника забороненої в Україні партії ОПЗЖ та колишнього народного депутата Вадима Рабіновича оголосили у розшук. Наразі одіозний політик перебуває за межами України.

Дані про Рабіновича з’явились на сайті Міністерства внутрішніх справ. У розшук його оголосило Державне бюро розслідувань (ДБР).

Повідомляється, що Вадима Рабиновича підозрюють у державній зраді (ст. 111, ч. 1) та зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України (ст. 110, ч. 2). У документі сказано, що колишній депутат від ОПЗЖ залишив територію України 26 липня 2023 року. Однак ще в грудні 2022 року він перебував на території Ізраїлю, звідки записував відео із міркуваннями на тему Бога. Ймовірно, після того, як його позбавили громадянства України та депутатського мандату, депутат вирішив перекваліфікуватися та піти у релігію юдаїзм.

Також відомо, що 2 серпня 2023 року Печерський суд Києва заочно заарештував Вадима Рабіновича та ухвалив взяти його під варту. У ДБР додали, що за даними слідства, колишній депутат дійсно знаходиться на території Ізраїлю.

Раніше "Телеграф" розповідав, що НАБУ оголосило у розшук колишнього депутата Георгія Логвінського. Де зараз перебуває колишній народний депутат від Народного фронту, невідомо.