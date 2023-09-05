Одиозный экс-нардеп от ОПЗЖ объявлен в розыск

По версии следствия, экс-политик скрывается в Израиле

Основателя запрещенной в Украине партии ОПЗЖ и бывшего народного депутата Вадима Рабиновича объявили в розыск. На данный момент одиозный политик находится за пределами Украины.

Данные о Рабиновиче появились на сайте Министерства внутренних дел. В розыск его объявило Государственное бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что Вадима Рабиновича подозревают в государственной измене (ст.111, ч.1) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ст.110, ч.2). В документе сказано, что бывший депутат от ОПЗЖ покинул территорию Украины 26 июля 2023 года. Однако еще в декабре 2022 года он находился на территории Израиля, откуда записывал видео с рассуждениями на тему Бога. Вероятно, после того как его лишили гражданства Украины и депутатского мандата, депутат решил переквалифицироваться и уйти в религию иудаизма.

Также известно, что 2 августа 2023 года Печерский суд Киева заочно арестовал Вадима Рабиновича и постановил взять его под стражу. В ГБР добавили, что по данным следствия бывший депутат действительно находится на территории Израиля.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что НАБУ объявило в розыск бывшего депутата Георгия Логвинского. Где сейчас находится бывший народный депутат от Народного фронта, неизвестно.