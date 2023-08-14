У путина объявили в розыск зама Залужного и еще двух украинских генералов

Такие действия страны-агрессора можно расценивать как "одну из тактик информационной войны"

МВД россии объявило в розыск трех украинских генералов: заместителя главнокомандующего ВСУ Евгения Мойсюка, генерал-майоров ВСУ Игоря Палагнюка и Андрея Ковальчука

Из базы розыска следует, что россия обвиняет украинских военных за командование подразделениями Вооруженных Сил, которые, по их утверждению, были вовлечены в "обстрелы Донбасса" в 2016, 2017 и 2019 годах, что привело к смерти людей.

Отметим, что в мае текущего года в россии в розыск также объявляли главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками Александра Сырского.

Заместитель министра обороны Анна Маляр уже объясняла, что подобные действия МВД следует рассматривать как "одну из тактик информационной войны". Такие шаги российских властей направлены на уменьшение значимости Украины как потерпевшей от военной агрессии.

Напомним, ранее россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову.