Статья, по которой её ищут, не указывается

МВД рф объявило в розыск известную украинскую телеведущую. Ранее её внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Речь идет о Янине Сколовой.

"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Соколовой.

При этом, статья, по которой её ищут, не указывается.

В то же время Следком рф заявляет, что журналистка "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку".

Напомним, что ранее в росии возбудили уголовное дело на украинскую журналистку Янину Соколовскую. При одинаковых именах и похожих фамилиях эти две женщины имеют разные позиции. Так, например, последняя была частым гостем на российских пропагандистских шоу и работала в украинских бюро российских "Известий", "Коммерсанта" и РИА Новости. Впрочем, от уголовного дела её это не спасло.

Также мы сообщали о том, что россия объявила Залужного и Сырского в розыск.