россия объявила в розыск популярную украинскую ведущую: в чем обвиняют
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Статья, по которой её ищут, не указывается
МВД рф объявило в розыск известную украинскую телеведущую. Ранее её внесли в реестр "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.
Об этом сообщают российские пропагандисты.
Речь идет о Янине Сколовой.
"Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в карточке Соколовой.
При этом, статья, по которой её ищут, не указывается.
В то же время Следком рф заявляет, что журналистка "высказала позицию о необходимости убийства русских людей по национальному признаку".
Напомним, что ранее в росии возбудили уголовное дело на украинскую журналистку Янину Соколовскую. При одинаковых именах и похожих фамилиях эти две женщины имеют разные позиции. Так, например, последняя была частым гостем на российских пропагандистских шоу и работала в украинских бюро российских "Известий", "Коммерсанта" и РИА Новости. Впрочем, от уголовного дела её это не спасло.
Также мы сообщали о том, что россия объявила Залужного и Сырского в розыск.