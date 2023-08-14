У путіна оголосили в розшук заступника Залужного та ще двох українських генералів

Такі дії країни-агресора можна розцінювати як "одну з тактик інформаційної війни"

МВС росії оголосило у розшук трьох українських генералів: заступника головнокомандувача ЗСУ Євгена Мойсюка, генерал-майорів ЗСУ Ігоря Палагнюка та Андрія Ковальчука

З бази розшуку випливає, що росія звинувачує українських військових за командування підрозділами Збройних Сил, які, за їх твердженням, були залучені до "обстрілів Донбасу" у 2016, 2017 та 2019 роках, що призвело до смерті людей.

Зазначимо, що у травні поточного року в росії у розшук також оголошували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр уже пояснювала, що подібні дії МВС слід розглядати як "одну із тактик інформаційної війни". Такі кроки російської влади спрямовані на зменшення значущості України як потерпілої від військової агресії.

Нагадаємо, раніше росія оголосила у розшук українську журналістку Яніну Соколову.