Український підприємець Євген Черняк прокоментував рішення рф оголосити його в розшук за допомогу Україні

Ситуацію підприємець називає "юридичним маразмом"

Власника алкогольного холдингу Global Spirits відомого українського бізнесмена Євгена Черняка за допомогу українцям країна-агресор записала у "терористи". Про це повідомило російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на Росфінмоніторинг. Минулого тижня в росії Черняка звинуватили у фінансуванні ЗСУ та оголосили у розшук.

Як заявив сам бізнесмен в інтерв’ю "Бізнес Телеграфу", таке рішення він вважає нонсенсом. За словами Черняка, за все життя він жодного разу не був засуджений і не стикався із кримінальними справами проти себе.

"Мені складно коментувати цей юридичний маразм, коли громадянина України намагаються переслідувати за допомогу своїй країні — це юридичний нонсенс. Очевидно, що ми продовжимо допомагати і робити все, що маємо робити зараз підприємці: платити податки, працювати, створювати робочі місця", — сказав він.

У коментарі "РБК-Україна" бізнесмен розповів, що з початку повномасштабної війни з окупантами його холдинг заплатив до бюджету України 3,57 мільярда гривень податків. Черняк визнав, що його прибуток зменшився, тоді як витрати залишилися на колишньому рівні.

За його словами, на даному етапі перед ним та його командою стоїть завдання створювати конкурентний, експортно орієнтований продукт високої якості та з високою доданою вартістю, щоб збільшувати потенціал нашої економіки.

Зазначимо, що Global Spirits має обмежувальну санкцію щодо заборони роботи на російському ринку з 2014 року. 24 лютого 2022 року Global Spirits відкликала всі ліцензії на право виробництва, дистрибуції та продажу продукції під власними брендами на території рф.