"Продажі суттєво зросли": власник Global Spirits Євген Черняк про оголошення його в розшук у рф за допомогу українцям

Всього за два тижні об’єм продажів "Хортиці" на зовнішніх ринках збільшився на 20%

Власника алкогольного холдингу Global Spirits, відомого українського бізнесмена Євгена Черняка цього тижня країна-агресор внесла до списку терористів та екстремістів за фінансування ЗСУ і гуманітарну допомогу Україні. Раніше Слідчий комітет рф завів справу проти Global Spirits і оголосив його бенефіціара Черняка в розшук.

Український бізнесмен розказав "Бізнес Телеграфу", як почувається в новій ролі та як відреагували на це бізнес-спільнота і клієнти холдингу.

— Скажіть, будь ласка, як відреагували ви та ваше бізнес-оточення на новину про рішення Росфінмоніторингу внести вас до списку терористів та екстремістів?

— Відреагували великою кількістю повідомлень підтримки з усього світу. Я не очікував такої кількості дзвінків із різних країн світу, США і країн Європи.

— Раніше ви казали, що не будете реагувати на оголошення вас у розшук, заяви Слідкому рф про "затримання спільників" тощо. Після оголошення вас "терористом" позиція не змінилася?

— Абсолютно. Як можна реагувати на юридичний нонсенс. Ви просто уявіть глибину маразму. Наприклад, вони пишуть про якихось моїх "спільників", які є власниками підприємства, а затримані вони за хабар. Тобто у справі про "фінансування тероризму" заарештовані терористи-хабарники. Повна маячня.

— Які репутаційні ризики для Global Spirits може принести розкручування цієї ситуації з "тероризмом"?

— Це може принести тільки переваги. Ось вам індикатор факторів: з моменту оголошення росією мене у розшук всього за два тижні загальний об’єм продажів "Хортиця" на всіх зовнішніх ринках збільшився на 20%.

— Чи плануєте ви добиватися зняття абсурдних обвинувачень за допомогою судів, міжнародних інстанцій?

— Вже готується позов у Європейський суд із прав людини. Чітко можна сказати, що він буде поданий до кінця липня.

— Після відкликання 24 лютого 2022 року ліцензій Global Spirits на право виробництва, дистрибуції та продажу брендів у рф, країна-агресор краде вашу інтелектуальну власність, виробляючи продукцію під схожими назвами. Як холдинг бореться з цим?

— Вже подано позови до суду стосовно неправомірного використання наших брендів. По деяких із них отримали позитивне рішення суду першої інстанції міста Нікосія (Кіпр) про заборону використання російськими виробниками наших об'єктів інтелектуальної власності. Інші позови ще розглядаються судом. Сума досить вагома. Це справа не завтрашнього дня, але я як юрист точно можу сказати, що вона матиме високу судову перспективу.

*Контекст. 10 липня Росфінмоніторинг вніс до списку терористів та екстремістів українського бізнесмена, засновника міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits та лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" Євгена Черняка.

На початку липня Слідчий комітет рф завів справу проти Global Spirits і оголосив Черняка в розшук. Слідство вважає, що Черняк та "інші особи" вступили в змову і перерахували ЗСУ близько 500 млн руб. (близько 5,5 млн дол.), а також, що Черняк поставив в Україну товари військового призначення на 90 млн руб. (близько 1 млн дол.).

В рамках справи проти Global Spirits проведено 10 обшуків на території москви, області та інших регіонів.

Черняка звинуватили у тому, що він нібито переказав українським військовим кошти "для здійснення терористичної діяльності на території російської федерації".

Російські ЗМІ також повідомляли про затримання й арешт власників лікеро-горілчаних заводів "Русский Север" (розташований у Вологді) – Олександра Беспалова та "Родник и К" (Митищі) – Андрія Лазутина, одному з них пред'явлено звинувачення у даванні хабаря, іншому – у посередництві при даванні хабаря.

Global Spirits є одним зі світових лідерів у виробництві алкоголю. До структури холдингу входять найбільші виробничі майданчики лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" та "Одеський коньячний завод", а також дистрибуційна компанія. Портфель холдингу включає горілчані, коньячні та винні бренди, зокрема "Хортиця", "Мороша", "Шустов", "Ореанда", "Первак" та інші.

З 2014 року проти Global Spirits діє санкція про заборону постачання та реалізації продукції на ринку рф.

24 лютого 2022 року Global Spirits відкликала всі ліцензії на право виробництва, дистрибуції та продажу продукції під власними торговими марками на території рф. Компанія ініціювала та вже виграла кілька судових процесів на Кіпрі, щоб, окрім відкликання ліцензії, заборонити у будь-якому вигляді використовувати бренд.