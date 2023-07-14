"Продажи существенно выросли": владелец Global Spirits Евгений Черняк об объявлении его в розыск в рф за помощь украинцам

Всего за две недели объем продаж "Хортицы" на внешних рынках увеличился на 20%

Владельца алкогольного холдинга Global Spirits, известного украинского бизнесмена Евгения Черняка, на этой неделе страна-агрессор внесла в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ и гуманитарную помощь Украине. Ранее Следственный комитет рф возбудил дело против Global Spirits и объявил его бенефициара Черняка в розыск.

Украинский бизнесмен рассказал "Бизнес Телеграфу", как чувствует себя в новой роли и как отреагировали на это бизнес-сообщество и клиенты холдинга.

— Скажите, пожалуйста, как отреагировали вы и ваше бизнес-окружение на новость о решении Росфинмониторинга внести вас в список террористов и экстремистов?

— Отреагировали обилием сообщений поддержки со всего мира. Я не ожидал такого количества звонков из разных стран мира, США и Европы.

— Раньше вы говорили, что не будете реагировать на объявление вас в розыск, заявления Следкома рф о "задержании сообщников" и т. д. После объявления вас "террористом" позиция не изменилась?

— Совершенно. Как можно реагировать на юридический нонсенс. Вы просто представьте глубину маразма. Например, они пишут о каких-то моих "сообщниках", которые являются владельцами предприятия, а задержаны они за взятку. То есть по делу о "финансировании терроризма" арестованы террористы-взяточники. Полный бред.

— Какие репутационные риски для Global Spirits может принести раскручивание этой ситуации с "терроризмом"?

— Это может принести только преимущества. Вот вам индикатор факторов: с момента объявления россией меня в розыск всего за две недели общий объем продаж "Хортица" на всех внешних рынках увеличился на 20%.

— Планируете ли вы добиваться снятия абсурдных обвинений с помощью судов, международных инстанций?

— Уже готовится иск в Европейский суд по правам человека. Четко можно сказать, что он будет представлен до конца июля.

— После отзыва 24 февраля 2022 года лицензий Global Spirits на право производства, дистрибуции и продажи брендов в россии страна-агрессор ворует вашу интеллектуальную собственность, производя продукцию под похожими названиями. Как холдинг борется с этим?

— Уже поданы иски в суд по поводу неправомерного использования наших брендов. По некоторым из них получили положительное решение суда первой инстанции города Никосия (Кипр) о запрете использования российскими производителями наших объектов интеллектуальной собственности. Другие иски еще рассматриваются судом. Сумма достаточно весомая. Это дело не завтрашнего дня, но я как юрист точно могу сказать, что оно будет иметь высокую судебную перспективу.

*Контекст. 10 июля Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов украинского бизнесмена, основателя международного алкогольного холдинга Global Spirits и ликеро-водочного завода "Хортица" Евгения Черняка.

В начале июля Следственный комитет рф завел дело против Global Spirits и объявил Черняка в розыск. Следствие считает, что Черняк и "другие лица" вступили в сговор и перечислили ВСУ около 500 млн руб. (около 5,5 млн долл.), а также, что Черняк поставил в Украину товары военного назначения на 90 млн руб. (около 1 млн долл.).

В рамках дела против Global Spirits проведено 10 обысков на территории Москвы, области и других регионов.

Черняка обвинили в том, что он якобы перечислил украинским военным средства "для осуществления террористической деятельности на территории российской федерации".

Российские СМИ также сообщали о задержании и аресте владельцев ликеро-водочных заводов "Русский Север" (расположен в Вологде) – Александра Беспалова и "Родник и К" (Мытищи) – Андрея Лазутина, одному из них предъявлено обвинение в даче взятки, другому – в посредничестве при даче взятки.

Global Spirits является одним из мировых лидеров по производству алкоголя. В структуру холдинга входят крупнейшие производственные площадки ликеро-водочного завода "Хортица" и "Одесский коньячный завод", а также дистрибуционная компания. Портфель холдинга включает водочные, коньячные и винные бренды, в частности "Хортица", "Мороша", "Шустов", "Ореанда", "Первак" и другие.

С 2014 года против Global Spirits действует санкция о запрещении поставок и реализации продукции на рынке россии.

24 февраля 2022 года Global Spirits отозвала все лицензии на право производства, дистрибуции и продажи продукции под собственными торговыми марками на территории рф. Компания инициировала и уже выиграла несколько судебных процессов на Кипре, чтобы, кроме отзыва лицензии, запретить в любом виде использовать бренд.