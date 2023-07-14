Украинский предприниматель Евгений Черняк прокомментировал решение рф объявить его в розыск за помощь Украине

Сложившуюся ситуацию предприниматель называет "юридическим маразмом"

Собственника алкогольного холдинга Global Spirits известного украинского бизнесмена Евгения Черняка за помощь украинцам страна-агрессор записала в "террористы". Об этом сообщило российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на Росфинмониторинг. На прошлой неделе в рф Черняка обвинили в финансировании ВСУ и объявили в розыск.

Как заявил сам бизнесмен в интервью "Бизнес Телеграфу", такое решение он считает нонсенсом. По словам Черняка, за всю жизнь он ни разу не был судим и не сталкивался с уголовными делами против себя.

"Мне сложно комментировать этот юридический маразм, когда гражданина Украины пытаются преследовать за помощь своей стране — это юридический нонсенс. Очевидно, что мы продолжим помогать и делать все, что должны делать сейчас предприниматели: платить налоги, работать, создавать рабочие места", — сказал он.

В комментарии "РБК-Украина" бизнесмен рассказал, что с начала полномасштабной войны с оккупантами его холдинг заплатил в бюджет Украины 3,57 миллиарда гривен налогов. Черняк признал, что его прибыль уменьшилась, в то время как расходы остались на прежнем уровне.

По его словам, на данном этапе перед ним и его командой стоит задача создавать конкурентный, экспортно ориентированный продукт высокого качества и с высокой добавленной стоимостью, чтобы увеличивать потенциал нашей экономики.

Отметим, что Global Spirits имеет ограничительную санкцию о запрете работы на российском рынке с 2014 года. 24 февраля 2022 года Global Spirits отозвала все лицензии на право производства, дистрибуции и продажи продукции под собственными брендами на территории рф.