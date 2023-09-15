У власному будинку: СБУ затримала Нестора Шуфрича – деталі

Депутат є фігурантом справи російської шпигунської мережі

Служба безпеки України затримала народного депутата Нестора Шуфрича. Вранці 15 вересня силовики прийшли до нього додому.

Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов. За його інформацією, події відбувалися у селі Козин Київської області.

Також він зазначив, що 15 вересня силовики проводять понад 50 обшуків у справі Шуфрича.

"Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, створений співробітником ФСБ рф та колишнім народним депутатом України Володимиром Сівковичем", - уточнив він.

Слідство встановило, що Шуфрич за завданням Сівковича в ефірах телеканалів України та рф поширював російську пропаганду та просував антиукраїнську політику. У зв’язку з цим політику інкримінують державну зраду.

"В принципі, мені довелося напередодні вторгнення вдарити Шуфрича на телеефірі саме з цієї причини. Тому я щиро вітаю, що до Шуфрича дістануться правоохоронці.

Шуфрич досі є народним депутатом, який отримує кошти платників податків і є головою комітету Верховної Ради, він завжди голосує, як скаже влада", — написав Бутусов.

Він також привітав рішення СБУ звернути увагу на діяльність чиновників найвищого рангу.

Раніше "Телеграф" писав про те, що одіозного екс-нардепа Вадима Рабиновича оголосили у розшук.