Депутат является фигурантом дела российской шпионской сети

Служба безопасности Украины задержала народного депутата Нестора Шуфрича. Утром 15 сентября силовики нагрянули к нему домой.

Об этом сообщил в Facebook журналист Юрий Бутусов. По его информации, события происходили в селе Козин Киевской области.

Также он отметил, что 15 сентября силовики проводят более 50 обысков по делу Шуфрича.

"Шуфрич является фигурантом дела российской шпионской сети, созданный сотрудником ФСБ рф и бывшим народным депутатом Украины Владимиром Сивковичем", — уточнил он.

Седствие установило, что Шуфрич по заданию Сивковича в эфирах телеканалов Украины и россии распространял российскую пропаганду и продвигал антиукраинскую политику. В связи с этим, политику инкриминирую государственную измену.

"В принципе, мне пришлось накануне вторжения ударить Шуфрича на телеэфире именно по этой причине. Поэтому я искренне поздравляю, что до Шуфрича дотянутся правоохранительные органы.

Шуфрич до последнего времени является народным депутатом, который получает средства налогоплательщиков и является председателем комитета Верховной Рады, он всегда голосует, как скажет власть", — напсал Бутусов.

Он также приветствовал решение СБУ обратить внимание на деятельность чиновников высшего ранга.

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