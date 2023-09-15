Сенсационное задержание Шуфрича: какие сценарии выгодны Украине и почему СБУ взяла нардепа именно сейчас

Политолог Евгений Магда рассказал "Телеграфу", как могут развиваться события и что делать госорганам

После задержания пророссийского политика Нестора Шуфрича по делу о шпионской сети можно ожидать истерическую реакцию россии и других правозащитников. В то же время, поскольку судебный процесс в этом производстве может длиться довольно долго, в данной ситуации лучшим вариантом для Украины может быть обмен нардепа на украинских пленных.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал директор Института мировой политики Евгений Магда.

— В принципе, Нестор Шуфрич довольно интересный персонаж, и на него стоит обращать внимание постоянно. Не буду вспоминать об известных счетчиках, но Шуфрич — давний соратник виктора медведчука, и когда его сейчас вспоминают по шпионскому делу, связанному с владимиром сивковичем, то это само по себе очень интересно. Однако мы не можем четко прогнозировать решение суда по делу — посадят или не посадят, и какая у следствия есть доказательная база. Так сложно прогнозировать. И это не позиция цивилизованного государства, посадят/не посадят – мы не знаем. Но я думаю, что эта активизация хронологически подвязана под визит Владимира Зеленского за океан, где он продемонстрирует бескомпромиссность в борьбе с российскими агентами. Среди них агентами влияния рф, — говорит эксперт.

Но, по его словам, обыск и задержание руководителя профильного парламентского комитета по свободе слова "по стандартным процедурам в Европе — это сенсация".

— Поэтому сегодня можно ожидать заявление Совета Европы, ОБСЕ, "Репортеров без границ". Возможно, еще Amnesty International – не знаю. И это я не беру разные российские поквакивания. Но все это будет, такие реакции будут активно продвигать в информационном пространстве, и чтобы ни у кого сомнений в этом смысле не было. Поэтому обмен Шуфрича на украинских пленных может казаться лучшим вариантом. Потому что суд будет продолжаться долго, а наших пленных все равно нужно возвращать. В таком случае я считаю, что обмен был бы, пожалуй, лучшим сценарием. Хотя это не исключает проведения суда, допросов и всего остального, – объясняет Евгений Магда.

Политолог также напомнил интересный случай вокруг Шуфрича, когда в начале широкомасштабного вторжения россии в Украину территориальная оборона задерживала нардепа в Киеве, а затем бойцы ТРО передали политика стражам порядка, и впоследствии "с ним будто ничего не произошло — он полтора года свободно рассекал по столице, по Украине, и у него все было хорошо".

— Но если мы цивилизованное государство, то в деле Шуфрича должны действовать по цивилизованным нормам, — резюмировал Евгений Магда.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одиозного пророссийского экснардепа Вадима Рабиновича объявили в розыск.