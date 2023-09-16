россия использует МАГАТЭ как дымовую завесу: что сейчас происходит на ЗАЭС

Недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока №6

Российские оккупанты не только устраивают провокации на Запорожской атомной электростанции, но и грубо нарушают правила ее эксплуатации. Это грозит катастрофическими последствиями, а эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) игнорируют опасность.

Об этом сообщил в Facebook эксперт по вопросам энергетики Виктор Куртев. Он принимает участие в антикризисном плане по Запорожской АЭС, имеет коммуникацию с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, неоднократно присутствовал на совещаниях разного уровня и, как эксперт, на постоянной основе участвую в разработке мероприятий реагирования на все виды угроз, которые несет оккупация станции россиянами.

По информации эксперта, недавно полностью вышла из строя очистная система продувочной воды парогенераторов энергоблока №6 – установка СВО-5 (спецводоочистка). Вероятная причина – небрежность и непрофессиональные действия российского "начальника смены" химического цеха, пропустившего момент насыщения фильтров СВО-5/2.

Это привело к попаданию радиоактивной борированной воды в машинный зал энергоблока №6. Жидкость попала в конденсатно-питательный тракт и присутствующий в ней раствор борной кислоты вступает в химическое взаимодействие с металлом трубопроводов и оборудованием второго контура, сделанным из нелегированной стали марки "Ст20".

Чтобы исправить ситуацию, сейчас теплоноситель второго контура пытаются отмыть путем водообмена. То есть радиоактивную борированную воду разбавляют химически очищенной водой. Смесь заливается в сливной циркуляционный водовод и охлаждающий пруд. Это нарушает все санитарные нормы и правила, установленные для эксплуатации атомных станций, так как радиоактивный теплоноситель попадает во внешнюю среду.

Украинский персонал ЗАЭС спрашивает у российского, почему энергоблок №6 не переводится в состояние холодной остановки, а энергоблок №4 в состояние горячего. Ответ — это "требование москвы".

"Такая информация вызывает большую обеспокоенность. Реакция россии в виде бездействия дает основания говорить о создании основы для шантажа Украины и мира будущей ядерной катастрофой. Поэтому это подтверждает мнение о том, что в ДК "Росатом" принято решение использовать энергоблок №6, где имеется протечка из первого контура во второй, для реализации цепного сценария нарушения всех барьеров безопасности. Это предполагает переохлаждение и повреждение реактора, а также гильотинное разрушение трубок парогенераторов, что вызовет максимальный эффект "домино", — пишет Виктор Куртев.

По его словам, оккупанты будут стремиться к максимальному информационному эффекту, чтобы сдерживать действия украинской армии на южном направлении, апеллируя к МАГАТЭ по поводу "угрозы ядерной катастрофы". Такие же аргументы россияне будут использовать и для объяснения присутствия на станции российских "специалистов" и их кураторов.

Несмотря на эти вопиющие факты, продолжается грубое нарушение радиационной и ядерной безопасности ЗАЭС. Технологический регламент и аварийные инструкции не выполняются. Информация о реальном положении дел не доводится ни Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ДИАРА), ни НАЭК "Энергоатом", ни МАГАТЭ.

"Удивляет отсутствие реакции на такие действия инспекторов МАГАТЭ, которые вроде бы "заколдованы" россиянами и не видят и не понимают масштабов нарушений. Вместо этого они рыбачат в ставке охладителе (в который, собственно, сливается радиоактивная вода) в компании Юрия Черничука – коллаборанта, которого оккупационные власти назначили "генеральным директором Запорожской АЭС". То есть, инспекторов МАГАТЭ в прямом смысле используют как информационной "дымовой занавесы" для сокрытия нарушений и создания "алиби" для россиян", — пишет эксперт.

В то же время, по данным МАГАТЭ по состоянию на 15 сентября, на ЗАЭС якобы "все нормально". В отчете отмечается, что эксперты международной организации провели обходы отдельных участков станции и встретились с персоналом. При этом никаких упоминаний угроз, о которых сообщил Виктор Куртев, нет.

"Они не заметили присутствия каких-либо новых мин или взрывчатых веществ, но подтвердили продолжающееся присутствие мин в буферной зоне между внутренними и внешними барьерами по периметру объекта", — сказано в сообщении.

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