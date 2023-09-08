Россияне атаковали Одесчину "шахедами" пятую ночью подряд: что известно

Тревогу в Одесской области объявили незадолго до полуночи — в 23:46

В ночь на пятницу, 8 сентября, россияне атаковали Одесскую область группами "шахедов" с юго-восточного и южного направлений, всего они запустили по Одесчине 20 ударных беспилотников. Это уже пятая подряд атака на регион, 7 сентября пострадал мужчина, было немало разрушений.

Об этом сообщается в Telegram-канале Воздушных Сил Украины. Уточняется, что пуски дронов были из Приморско-Ахтарск (рф) и мыс Чауда (оккупированный Крым).

Атаку отражали зенитные ракетные подразделения, истребительная авиация, мобильные огневые группы Воздушных Сил, противовоздушная оборона других составляющих Сил обороны Украины. Они уничтожили 16 "Shahed-136/131" в пределах Одесской и Николаевской областей.

Инфографика Воздушных Сил

Тревогу в Одесской области объявили незадолго до полуночи — в 23:46. Позднее (1:05) в Воздушных силах предупредили, что группа ударных беспилотников приближается к Одессе. Сообщалось об угрозе применения "шахедов" и в других южных областях — Херсонской и Николаевской. В 2:14 в ВС предупредили, что из акватории Черного моря в направлении Одессы движется новая группа дронов. В 3:44 дали отбой тревоги по всем областям, в том числе и в Одесской.

Как сообщал "Телеграф", ранним утром 8 сентября, в Запорожье прогремело несколько мощных взрывов. Тревогу в регионе объявили только после них. Как сообщил глава ОВА Юрий Малашко, россияне баллистическими ракетами ударили по объектам гражданской инфраструктуры, известно минимум об одном раненом.