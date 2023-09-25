"Дайте поспать": Курск второй день подряд атакуют дроны, россияне возмущаются (фото и видео)

Жители этого региона рф все больше ощущают на себе последствия войны, которую развязали и ведут их власти

Мало того, что украинские беспилотники испортили российскому Курску День города (24 сентября), "поздравив" мощными взрывами, еще и понедельник, 25 сентября, для жителей этого города выдался очень неспокойным. Рано утром его снова атаковали дроны.

Как пишут росСМИ, жители Курска сообщили о громких звуках взрыва над городом. Есть повреждения административного здания и жилых домов.

По предварительным данным, беспилотник якобы был сбит ПВО. В то же время, по словам источников, обломки дрона повредили крышу частного дома. На место выехали пожарные. Важно иметь в виду, что российские власти и СМИ регулярно подают искаженную информацию, поэтому реальная картина может отличаться от их заявлений.

Дым над Курском

Жители Курска возмущены, что их город подвергается атаке второй день подряд. Видимо, они забыли, что мирные украинцы находится под ударами их армии уже более полутора лет. Россияне не понимают, что такая ситуация является логическим продолжением действий их власти, и расстраиваются, что им не дают поспать. Свое возмущение жители Курска изливают в местных Telegram-каналах. Они также упрекают местные власти в том, что те так не оперативно дают информацию об инцидентах.

Однако после 7 утра "проснулся" губернатор Курской области Роман Старовойт. Он сообщил, что в Центральном округе Курска из-за атаки "украинских БПЛА" есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания. Кроме того, выбиты стекла в многоквартирном доме.

"Сработало ПВО. Пострадавших нет", — добавил он обязательную "мантру" российских властей.

По данным Старовойта, еще один беспилотник упал в Курском районе. Выбиты стекла в частном доме.

Как сообщал "Телеграф", 24 сентября в Курске дрон взорвался прямо у местного административного здания, переполошив весь город. Еще один удар пришелся по местному нефтеперерабатывающиму заводу. За обе атаки ответственны украинские разведчики.