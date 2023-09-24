российский Курск в день города атаковал дрон: местные паникуют и бесятся (видео)

Местные власти уже подтвердили атаку

В российском Курске 24 сентября празднуют день города. Правда праздник не задался с самого утра, так как в город пожаловала "бавовна".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. В праздничном "хлопке" в рф уже подозревают неизвестный беспилотник. Он взорвался прямо у местного административного здания, переполошив весь город.

Инцидент зафиксировали около 10 утра по местному времени. Взрыв был настолько мощным, что его было слышно сразу в нескольких районах, а после него в небо поднялся столб черного дыма.

Местные власти уже прокомментировали событье и подтвердили, что к взрыву причастен дрон. По информации местного губернатора, БПЛА якобы "незначительно" повредил крышу административного здания (некоторые СМИ пишут, что речь идет о здании ФСБ). В произошедшем там обвиняют Украину.

"Поздравление", к слову, не очень понравилось россиянам. Теперь граждане страны-агрессора боятся включать камеры телефонов и негодуют в комментариях.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пятницу 22 сентября по россиянам массированно прилетело и во временно оккупированном Крыму. Там украинские ракеты разбомбили штаб Черноморского флота рф.