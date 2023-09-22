По штабу Черноморского флота рф нанесен удар, оккупанты в панике: все подробности, фото и видео

Во временно оккупированном Крыму 22 сентября продолжает быть "тревожным" для россиян. На этот раз удар был нанесен в самое сердце Черноморского флота рф.

Вышеуказанную информацию уже подтвердили местные "власти". Они в панике пишут, что возле театра Луначарского падают осколки.

"Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112. Прошу сохранять спокойствие", — пишет псевдогубернатор развожаев.

На этом фото, как пишет паблик "Крымский ветер", предположительно, запечатлен дым из штаба ЧФ рф.

На фото с другого ракурса можно увидеть, что цель была поражена. Сообщается о машинах скорой помощи на улицах.

Судя по видео, в Крыму после прилета местные жители даже заговорили на украинском языке.

Над штабом российского флота поднимаются клубы дыма. На улицах были слышны звуки сирен.

Так теперь выглядит это здание с другой стороны.

Назначенный рф "губернатор" Крыма предупреждает местных жителей о возможности "еще одной атаки".

"Всем, кто находится рядом со штабом флота — при звуках сирены, проследовать в укрытия", — говорит он.

13:55 В Севастополе завыли сирены. А в районе села Почтовое сообщили о пожаре.

Тем временем штаб ЧФ рф продолжал гореть.

В сети уточнили, что взрыв у села Почтовое, о котором мы писали выше, на самом деле якобы пришелся по воинской части. Над ней поднимается столб дыма.

По данным Telegram-канала канала "112", как минимум 6 человек пострадали во время ракетного удара по штабу Черноморского флота рф.

В Севастополе эвакуируют детей из детских садов, а в районе театра Луначарского, по предварительным данным, может лежать неразорвавшейся ракетой или разгонным блоком для ракеты ПВО.