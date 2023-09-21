Война ракет и дронов: полковник ВСУ объяснил, чего оккупантам ждать от украинских военных

ВСУ пытаются лишить врага ресурсов, чтобы он не мог наступать и оборонять захваченное

Ночью и утром 21 сентября Украина пережила массированную ракетную атаку со стороны рф. Противник выпустил 43 крылатых ракеты, 36 из которых удалось сбить. Согласно данным "Укрэнерго", впервые за полгода россияне целенаправленно били по энергообъектам в разных регионах.

В свою очередь, Украина активизировала удары по временно оккупированному Крыму, где удары беспилотников и ракет становятся уже, похоже, повседневностью. О воздушной войне дней сегодняшних, а также о ее перспективах "Телеграфу" рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Комментируя усиление ракетных и дроновых атак со стороны россиян, Владислав Селезнев отметил, что так те пытаются создать удобные для себя условия боевых действий.

"С этой целью предпринимаются постоянные попытки ослабить боевой потенциал Сил обороны Украины. Именно об этом – ракетные, дроновые и бомбовые удары не только по нашим военным объектам, но и по объектам критической инфраструктуры. Именно об этом – ночные и утренние удары 21 сентября. Враг постоянно пытается уничтожить то, что формирует основу наших боевых возможностей", – поясняет полковник.

Он не сомневается, что с приближением холодов ракетных и дроновых атак будет больше. И подчеркивает, что оставить Украину без электроэнергии, без тепла, без связи, бить не только по военным, но и по гражданским – привычная для россиян тактика.

"Ничего тут по сравнению с прошлым – крайне сложным – отопительным сезоном не изменилось в логике действий агрессора. рф будет снова и снова пытаться погрузить нас в холод и тьму", – прогнозирует эксперт.

Украинская армия в связке со спецслужбами работает иначе, подчеркивает Владислав Селезнев. Мы, поясняет он, целимся исключительно в военные объекты, в логистику, в склады и запасы агрессора на временно оккупированных территориях нашей страны, а также непосредственно на территории рф. Так уничтожается вражеский военный потенциал, логистические центры и хабы. Чтобы противник имел меньше ресурсов для агрессии. Меньше сил, чтобы и наступать, и пытаться оборонять то, что удалось оккупировать.

"То, что ракетно-дроновые удары россиян активизировались, связано не только с приближением отопительного сезона, но и с тем, что враг накопил определенные ресурсы. Обратите внимание на вояжи министра обороны рф шойгу. То в Иране, то в Северной Корее он клянчит боеприпасы и вооружения. Как выяснилось, российская оборонная промышленность не способна создавать продукт в количествах, необходимых оккупационной армии, – акцентирует эксперт. – И приходится унижаться перед такими же изгоями, как сама рф. Причем унижаться не только шойгу, но и путину, упросившему северокорейского диктатора снизойти до визита в рф. Где, понятное дело, его обхаживали по полной программе, уговаривая дать россиянам больше ракет и снарядов. Которые, по данным Запада, рф и так уже получает от Северной Кореи".

В ближайшей перспективе враг будет пытаться новыми массированными атаками продавить нашу систему противовоздушной обороны, уверен полковник. Как и в том, что наши операторы ПВО и ПРО будут стараться по максимуму уничтожить вражеские объекты в воздухе.

"В свою очередь, мы продолжим делать всё, чтобы ослабить вражеский потенциал, создавая условия для собственных эффективных наступательных действий", – отмечает Владислав Селезнев.

Что касается значительно возросшей "бавовны" в Крыму, тут, по мнению эксперта, всё тоже вполне предсказуемо. Удачные атаки последних дней по ряду объектов он считает прямым следствие того, что мы ослабили вражескую систему ПВО на временно оккупированном полуострове.

"Когда на Тарханкуте, а также в районе Евпатории были уничтожены российские системы С-400 "Тайфун", это создало определенные бреши. Куда сейчас и залетают наши ракеты и дроны, доставая те объекты, которые ранее были недосягаемы. Ну, а массированность и более широкий спектр использования дронов-камикадзе и крылатых ракет говорит о том, что мы тоже умеем накапливать резервы, запасы и сюрпризы. Только, в отличие от россиян, применяем всё это не против гражданских, а против военных объектов", – подчеркивает полковник.

Когда россияне рассказывают о супернадежной системе ПВО в Крыму, в Севастополе, в районе Москвы, а мы снова и снова наносим удары, это лишь подтверждает, что вражеская пропаганда традиционно выдает желаемое за действительное, поясняет Владислав Селезнев. Он уверен, что ракетных и дроновых ударов по вражеским военным объектам в том же Крыму будет чем дальше – тем больше. Что ослабит возможности расположенного там оккупационного военного контингента. И создаст все условия для освобождения украинского полуострова.

"Как абсолютно верно говорил американский генерал Бен Ходжес, Крым можно освободить относительно малыми усилиями и с малыми потерями. Благодаря использованию комбинированных средств поражения. А именно – истребителей F-16 (которые будут прикрывать действия украинской армии с воздуха) и дальнобойных ракет типа ATACMS (которые сначала уничтожат Крымский мост, а потом методично превратят в пепел все вражеские военные объекты в Крыму). Так как у нас пока ни того, ни другого нет, мы используем другие силы и средства для продвижения этого плана", – подчеркивает полковник.

При этом он призывает не "перегревать" ожидания. Поясняя, что наши удары по запасному командному пункту (ЗКП) Черноморского флота рф в районе Верхнесадового, недалеко от Севастополя, – это отлично, но следует понимать, что основные объекты там находятся под землей. И защищены даже на случай гипотетического ядерного удара.

"Так что командный состав мы вряд ли уничтожили. Но, конечно, есть там вспомогательные сооружения типа антенных полей, казарм для размещения личного состава. Вот туда и прилетело. По наземным объектам. Да, безусловно, это внесло деструктивность в полноценное функционирование этого ЗКП. Но полностью он не уничтожен. И когда некоторые медиа и "эксперты" уверяют, что там могло погибнуть много старших офицеров, это вряд ли соответствует действительности. Старшие офицеры находятся, как правило, в углубленных сооружениях.

Я знаю, о чём говорю, потому что неоднократно бывал на этом объекте, когда служил в Крыму. В том числе – во время проведения там учений, – говорит Владислав Селезнев. – На тот момент он назывался 38-е УЭСО (управление эксплуатации специальных объектов). Россияне, понятно, его переименовали. Насколько мне известно, до недавнего времени этим ЗПК руководил (а, возможно, делает это и сейчас) предатель Украины – капитан Андрей Кулаков".

Ну а прилеты по военному аэродрому "Саки" тоже вполне логичны, считает полковник. По его словам, кроме самолетов (Су-24 и Су-30) и ПЗРК "Панцирь" целью могли быть дроны "Шахед" и инструкторы из Ирана, которые именно в том районе обучают россиян управлению этими беспилотниками.