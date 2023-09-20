КНДР действительно поставляет россии боеприпасы: разведка США рассказала детали

Визит шойгу в КНДР был также связан с поставками оружия

Северная Корея продает россии боеприпасы. Речь идет о ракетах типа "Катюша" и 152-мм снарядах, ведь страна не воюет с 1953 года и с тех пор на складах скопилось большое количество боеприпасов.

Об этом сообщает The Economist со ссылкой на американскую разведку. По данным СМИ, КНДР уже нечего терять, так как на страну и так уже наложено слишком много санкций.

"россия покупает оружие у Пхеньяна и Тегерана, потому что оба эти режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять — но они могут много заработать, ведя дела с правительством путина", – говорится в публикации.

Также сообщается, что визит главы российского Минобороны сергея шойгу в Пхеньян в июле 2023 года тоже был связан с поставками вооружения. В частности, россия хотела посмотреть, сможет ли Северная Корея предоставить оборудование, которое поможет россии в военных действиях в Украине.

КНДР в свою очередь хочет найти покупателей на свою военную экипировку. Кроме того, Ким Чен Ын один из немногих лидеров, которые готовы продавать россии оружие.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Китай поставляет россии боеприпасы, этому появились новые доказательства. На завоеванных российских позициях ВСУ обнаружили веские улики.