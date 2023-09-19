Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал о том, что следует из визита лидера КНДР в россию

Кстати, интересный нюанс по поводу визита Ким Чен Ына, который уже признан "вдохновителем солдат СВО": в глобальном понимании Россия продемонстрировала всем, что переходит на дружбу с аутсайдерами цивилизованного мира. Новые союзы "супердержавы" — с мелкими террористами, причем Кремль выступает более слабой и подчиненной стороной, условия диктуют как раз парии.

"Невероятные дипломатические успехи России с БРИКС и его расширением" – те же яйца, только в профиль. Крупные страны имеют крупнейшие торговые связи с теми же США. Но не прочь выдавить из России что-то полезное в обмен на публичную демонстрацию лояльности. Более мелкие и "новые" члены БРИКС просто бесхитростно доят Путина на всевозможные плюшки. То есть Россия и здесь выступает используемым элементом, а не диктует свои интересы.

И вот эти нюансы точно заметили глобальные нейтралы: арабы и индийцы. Что и определило повестку саммита G20, где речь шла об интересах серьезных игроков, а не России. Китай тоже уже наверняка скорректировал свои ближайшие планы в соответствии со сползанием России в мировой иерархии. После того, как территорию парии с таким превосходством пометил Ын, Си до визита уже вряд ли опустится. Да и приглашение Путина на форум "Пояса и пути" в октябре могут кулуарно отменить.

Хотя при таких раскладах Путину в любом случае лучше в Китай не ехать: Китай имеет тысячелетние традиции ритуального и культурного унижения недостойной и высокохудожественной демонстрации парии его места. Дешевле будет хотя бы и ковид изобразить (в Москве как раз снова очень уместно начинают вводить масочный режим). Россияне, конечно, вряд ли поймут тонкости китайской унижающей традиции. Но другие будут наслаждаться.

Но, возвращаясь к визиту Ына и его поведению во время визита: то, что подобное стало возможным, действительно не свидетельствует ни о чем хорошем для перспектив России в целом и Путине в частности. Реальное нынешнее место России в глобальной геополитике теперь практически определено официально. И весь мир это показал.