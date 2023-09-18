Итоги визита Ким Чен Ына в рф: чего надо опасаться Украине

Западу придется противодействовать всё более четко вырисовывающейся новой "оси зла"

В воскресенье, 17 сентября, северокорейский диктатор Ким Чен Ын завершил официальный визит в россию. Он пообщался с коллегой – диктатором рф владимиром путиным и посмотрел оружие, в том числе крылатые ракеты. Официальных документов по итогам визита не подписывали, но сближение москвы и Пхеньяна подтверждает как длительность визита Ына, так и теплота приема, а также слухи о том, что стороны будут крепить военно-техническое сотрудничество.

Эксперт по вопросам обороны и безопасности Олег Стариков проанализировал для "Телеграфа" итоги вояжа Ким Чен Ына и возможные последствия. Он считает, что в происходящем видны тесное переплетение политической и военно-технической составляющих.

Интересы диктаторов сошлись

"В связи с экономической блокадой, которую ввел против рф Запад, она ищет возможности сотрудничества с кем угодно. Даже с такой же подсанкционной КНДР. Прежде всего – в военно-технической сфере. Та встреча, которую устроили Ким Чен Ыну, любезности со стороны путина, шойгу – это прием высшего государственного уровня. Что подчеркивает важность укрепления связей между двумя режимами-изгоями", – отмечает эксперт.

По всей видимости, продолжает он, создается ось москва–Пхеньян, куда хочет встрять еще и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Создается как политическая составляющая, но для решения не столько политических, сколько военно-технических вопросов.

"Следует понимать, что для Северной Кореи главные враги – Южная Корея, Япония и США. Помогал КНДР постоянно на тактическом уровне Китай. Но не явно. А сейчас, похоже, на оперативно-тактический и оперативный уровень сотрудничества с Пхеньяном выходит москва", – поясняет Олег Стариков.

Это приведет к тому, что КНДР предоставит рф ту номенклатуру вооружений, которой у страны-агрессора недостает либо вообще нет, считает эксперт.

"Речь о реактивных системах залпового огня (РСЗО) более мощного калибра (типа "Града" и "Смерча"). К примеру, у северокорейцев имеется РСЗО KN-09 (300 мм с дальностью поражения до 200 км), а также KN-25 – фактически тактический ракетный комплекс (дальность поражения до 380 км). Не исключено, что завод по производству чего-то подобного будут строить в рф. По всей видимости, россияне запросили как можно больше снарядов калибра 152 мм, которых им сейчас остро не хватает, а также – ракеты малой дальности", – рассказывает Олег Стариков.

По его мнению, рф, в свою очередь, предложила предоставлять КНДР не только передовые военные технологии, но и продовольствие, энергоносители и так далее. Возможно, что-то связанное с космосом (путин уже предложил начать готовить северокорейского космонавта), с авиацией (те же ракетоносители Су-35).

Опасная спайка режимов-изгоев

Если все эти договоренности заключены и начнут воплощаться, это позволит рф продлить войну. Перенести ее на 2024-й и дальше. Если, конечно, не произойдет каких-то серьезных перемен в геополитическом пространстве либо внутри самой россии, акцентирует эксперт.

Он также считает, что спайку КНДР с рф молчаливо поддерживает Китай.

Сближение российского и северокорейского режимов создаст проблемы не только Украине (по понятным причинам), но и Западу, уверен Олег Стариков. И потому, что там современных РСЗО, которые можно передать нам, осталось уже не так уж много (то есть, придется раскручивать гонку вооружений). И потому, что новые технологии, которые рф может предоставить северокорейскому режиму, увеличат угрозы со стороны последнего для Южной Кореи, Японии, США. К тому же КНДР получит возможность совершенствовать собственное вооружение, используя Украину как испытательный полигон.

"Плюс ко всему, рф, выйдя на такое сотрудничество, будет использовать КНДР в рамках гибридной составляющей по усилению давления на США. Накаляя обстановку в Тихоокеанском регионе. Отвлекая тем самым внимание от войны в Украине, – поясняет эксперт. – Учитывая такую ситуацию, США уже начали разрабатывать стратегическую оборонную инициативу "Репликатор". Речь об использовании систем искусственного интеллекта для того, чтобы создать как можно больше дешевых дронов (действующих на земле, в воздухе, на воде, даже в космосе), чтобы противодействовать всё более четко вырисовывающейся новой "оси зла" в войне нового поколения".