Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич рассказал "Телеграфу", почему рф создает запас ракет

Встреча российского президента владимира путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына на космодроме "Восточный" в Амурской области рф, а также их переговоры 13 сентября — это скорее о тактическом союзе. Не более…

россия увеличивает производство боеприпасов, военной техники и так далее. Но для резкой интенсификации войны объемов производства у нее не хватает. При этом ранее уже была информация, что рф выкупает определенные объемы из северокорейских запасов.

Напомню, что Северная Корея – это страна с едва ли не самой большой милитаризацией в мире. Там много техники, боеприпасов. И, что важно для россии, там есть самостоятельное производство ракет. Пусть не слишком точных. Но вопрос в количестве. А ракет у КНДР много.

В ближайшие несколько месяцев россия явно будет пытаться уничтожить экономическую инфраструктуру Украины. Причем речь не только об энергетике, но и о мостах, железной дороге и так далее. Для этого необходимо ракетное вооружение.

Определенную часть россия накапливает. Заметно, что ракетные обстрелы украинской территории в сентябре идут со значительно меньшей интенсивностью, чем летом. При том, что и украинская разведка, и международные наблюдатели говорят, что рф увеличила производство ракет. Получается, она создает запас для того, чтобы наносить массированные ракетные удары с наступлением холодов. И к этому запасу российских ракет может добавиться еще и часть того, что имеет Северная Корея. То же самое касается снарядов и военной техники советских образцов, которые в немалом количестве накопила КНДР.

Но, подчеркиваю, это всё – цель тактическая. Потому что в данном случае впервые в истории отношений Северной Кореи и рф в качестве просящего выступает путин. Соответственно, Ким Чен Ын будет продавать дорого. Естественно, для кремля это не лучший вариант сотрудничества. Но пока Северная Корея ему нужна. Речь о ближайших четырех-пяти месяцах. И в это время кремль будет всячески демонстрировать приверженность к развитию отношений, причем в формате, когда они или равноправны, или рф что-то просит у КНДР.

Но поскольку путин – товарищ злопамятный, это не означает, что такая система отношений сохранится дальше.