Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал "Телеграфу", какие вызовы ждут Северную Корею после встречи двух диктаторов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в рф, где во Владивостоке намерен встретиться с российским президентом владимиром путиным. Нет сомнений, что визит будет посвящен именно поставкам вооружений для российской армии, поэтому вероятность достижения соответствующих договоренностей считаю весьма вероятной.

Более того, не вижу для этого ни малейших препятствий. Обе стороны заинтересованы друг в друге. Если россии нужно оружие, то КНДР нуждается в продовольствии, в технологиях и финансовых вливаниях.

Поскольку сейчас российская армия все активнее использует старое советское вооружение, а армия Северной Кореи также стоит на советской базе, проблем с совместимостью не должно возникнуть.

Речь может зайти о поставках россии артиллерийских боеприпасов, систем РСЗО, возможно, бронетехники и баллистических ракет малой дальности. Это будет использовано на нашем фронте, поскольку именно для войны с Украиной оно и требуется.

С одной стороны можно говорить о позорном падении статуса росфедерации, которая с позиции "второй армии мира" стремительно скатилась до выпрашивания плюшек у всемирного парии в лице КНДР. Но, с другой стороны, нам от этого не легче.

Пока непонятно, каким образом Запад мог бы помешать этим контактам – призывы и обещания санкций вряд ли остановят этот процесс. Очевидно, будет дан симметричный ответ в виде поставок нам баллистических ракет ATACMS и авиационных ракет TAURUS. Активизация разговоров об этих поставках, на мой взгляд, находится в прямой зависимости от ожиданий по поводу встречи Ына и путина.

Впрочем, когда соответствующее соглашение между Ыном и путиным будет заключено, неизбежно возникнут вызовы иного характера. Главный из них – это логистика. россию и КНДР соединяет всего одна железная дорога, а расстояние до украинского фронта – поистине огромно. Второй вызов – это возможности собственно КНДР относительно объемов поставок (уровень технологий и мощности предприятий вызывают вопросы). Третий – техническое состояние тех вооружений, которые готова россиянам отдать КНДР.