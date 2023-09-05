Как у россиян обстоят дела с ракетами. Нерадостный прогноз на зиму

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, какой запас ракет есть у россиян

По ракетному арсеналу РФ, особенно в ожидании зимы: Главное управление разведки заявило, что россияне сумели нарастить запас своих ракет с дальностью пуска 500 км и более вплоть до 585 единиц. И по состоянию на 28 августа 2023 года распределение выглядело так:

270 баллистических и крылатых ракет в ОТРК "Искандер"

140 крылатых ракет морского базирования "Калибр" (- 2 единицы по итогам 1 сентября).

100 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55 (- 28 единиц по итогам 30 августа)

75 аэробалистических ракет "Кинжал".

В этом списке отдельно были выведены ракеты типов Х-22/Х-32 в количестве в общей сложности 150 единиц, по которым фактическая дальность пуска может составлять всего 300 км.

Но в целом картина получается нерадостная, потому что у россиян уже есть в запасе всего 700 дальнобойных ракет, в то время как во время прошедшей кампании ударов по нашей энергетике они в общей сложности применили 750 ракет.

При этом объем производства ракет в РФ по отношению к маю вырос минимум на 15%, и за август 2023 года при условии выполнения плана должно было составить 118 единиц всех типов. Здесь ГУР МОУ приводило такую разбивку по цифрам:

40 крылатых ракет Х-101 и 20 ракет "Калибр";

30 баллистических ракет и 12 крылатых ракет в ОТРК "Искандер";

6 ракет "Кинжал" и еще 10 ракет Х-22 должны были модернизировать в Х-32.

Когда речь идет о ракетах у россиян, то обычно задают вопросы, а где же враг берет электронику.

Но извините, ракетное производство – это не только электроника, но и двигатели, спецматериалы для корпусов ракет и химия под взрывчатку и топливо. И если по электронике оккупанты еще зависимы от поставок извне, то все остальные элементы они способны изготавливать своими силами.

Оптику еще могут сбивать разные заявления, в том числе из официальных источников о том, что раз россияне отстреливают свои ракеты буквально "с колес", то есть чуть ли не сразу после производственного конвейера, значит, у РФ есть проблемы с ракетным запасом.

Но это же неправильная редукция, россияне производят ракеты именно для того, чтобы их по нам отстреливать.

А от того, что ракету положить на хранение на склад, она же дополнительных положительных характеристик не приобретет.

Это же нам не коньяк или дорогое вино или сыр, потому что крылатая ракета "настоится" на складе, крепче она от этого не станет.

Особенно феерично, что одно из официальных заявлений о якобы недостатке ракет у россиян и действенность санкций вообще было сделано из такого эпизода – в июле 2023 года на территории Сумщины нашли управляемый реактивный снаряд 9М544 с кассетным снаряжением к системе "Торнадо-С" (рашистский аналог нашей "Ольхи"), изготовленной в мае этого года.

Хотя на самом деле этот факт означал совершенно противоположное – оккупанты начали стрелять по приграничным районам, в том числе Сумщины, вот такими опасными ракетами (несколько десятков кассетных суббоеприпасов, дальность стрельбы до 130 км, но показатель точности неизвестен).

Если смотреть внимательно, то можно увидеть, что по ракетному запасу РФ одновременно возникли некоторые диспропорции, которые могут влиять на темп и результативность будущих ударов.

Например, более трети дальнобойных ракет (крылатые и баллистические "Искандеры") сконцентрированы в сухопутных войсках ВС РФ.

В то же время получилось так, что ЧФ РФ формально имеет даже больше дозвуковых КР, чем стратегическая авиация россиян.

Но те же "ВКС РФ" формально имеют и наибольшую долю дальнобойных ракет во всем запасе, и в частности наибольшее количество типов ракет, сбивать которые у нас возможности ограничены в частности по территориальному признаку – Х-22 и "Кинжалы".

Просто нюанс в том, что ракетные удары прошлой зимой потому и были настолько разрушительными, потому что все эти роды войск РФ тогда работали скоординированно, а сейчас они демонстрируют некую "отдельность" при выполнении ракетных ударов по Украине.

Но это все заодно демонстрирует, что этой зимой нам придется буквально и образно бежать марафон в психологическом плане вместо просто говорить о несокрушимости.

Ну хотя бы потому, что у нас крайне ограниченное количество ЗРК, которые могли бы сбивать те же баллистические "Искандеры" — ориентировочно 3-4 батареи.

Впрочем, есть и другие отличия по сравнению с периодом минувшей зимы, как раз в положительную сторону.

За этот весь год Иран так и не передал россиянам ракеты и об этой угрозе уже даже не вспоминают публично.

Если тогда у нас из дальнобойных средств были разве что переработаны Ту-141 "Стриж" в небольших количествах, то сейчас уже серийные дальнобойные решения, в частности возможная переработка "Нептуна" для ударов по наземным целям.

Но уж о наших дальнобойных возможностях – это будет отдельно.

Источник: пост Киричевского в Facebook