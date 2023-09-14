Експерт програми "Міжнародна та внутрішня політика" аналітичного центру Український інститут майбутнього Ігар Тишкевіч розповів "Телеграфу", чому рф створює запас ракет

Зустріч російського президента володимира путіна і північнокорейського лідера Кім Чен Ина на космодромі "Східний" в Амурській області рф, а також їхні переговори 13 вересня — це швидше про тактичний союз. Не більше…

росія збільшує виробництво боєприпасів, військової техніки тощо. Але для різкої інтенсифікації війни обсягів виробництва в неї не вистачає. При цьому раніше вже була інформація, що росія викуповує певні обсяги з північнокорейських запасів.

Нагадаю, що Північна Корея – це країна з чи не найбільшою мілітаризацією у світі. Там багато техніки, боєприпасів. І, що важливо для росії, там є самостійне виробництво ракет. Нехай не надто точних. Але питання у кількості. А ракет у КНДР багато.

У найближчі кілька місяців росія явно намагатиметься знищити економічну інфраструктуру України. Причому йдеться не лише про енергетику, а й про мости, залізницю тощо. Для цього необхідне ракетне озброєння.

Певну частину росія накопичує. Помітно, що ракетні обстріли української території у вересні йдуть зі значно меншою інтенсивністю, ніж улітку. При тому, що і українська розвідка, і міжнародні спостерігачі кажуть, що росія збільшила виробництво ракет. Виходить, вона створює запас для того, щоб завдавати масованих ракетних ударів з настанням холодів. І до цього запасу російських ракет може додатись ще й частина того, що має Північна Корея. Те саме стосується снарядів та військової техніки радянських зразків, які у великій кількості накопичила КНДР.

Але, наголошую, це все – тактична мета. Тому що в цьому випадку вперше в історії відносин Північної Кореї і росії прохачем виступає путін. Відповідно, Кім Чен Ин продаватиме дорого. Звичайно, для кремля це не найкращий варіант співпраці. Але поки що Північна Корея йому потрібна. Мова про найближчі чотири-п’ять місяців. І в цей час кремль всіляко демонструватиме прихильність до розвитку відносин, причому у форматі, коли вони або рівноправні, або рф щось просить у КНДР.

Але оскільки путін – товариш злопам'ятний, це не означає, що така система відносин збережеться далі.