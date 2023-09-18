Підсумки візиту Кім Чен Ина в рф: чого треба побоюватися Україні

Заходу доведеться протидіяти новій "осі зла", що вимальовується дедалі чіткіше

У неділю, 17 вересня, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин завершив офіційний візит до рф. Він поспілкувався з колегою — диктатором володимиром путіним і подивився зброю, зокрема крилаті ракети. Офіційних документів за підсумками візиту не підписували, але зближення Москви та Пхеньяна підтверджує як тривалість візиту Ина, так і теплота прийому, а також чутки про те, що сторони зміцнюватимуть військово-технічну співпрацю.

Експерт з питань оборони та безпеки Олег Старіков проаналізував для "Телеграфу" підсумки вояжу Кім Чен Ина та можливі наслідки. Він вважає, що в тому, що відбувається, видно тісне переплетення політичної та військово-технічної складових.

Інтереси диктаторів зійшлися

"У зв’язку з економічною блокадою, яку ввів проти росії Захід, вона шукає можливості співпраці з ким завгодно. Навіть із такою ж підсанкційною КНДР. Насамперед – у військово-технічній сфері. Та зустріч, яку влаштували Кім Чен Ину, люб’язності з боку путіна, шойгу – це прийом вищого державного рівня. Що підкреслює важливість зміцнення зв’язків між двома режимами-ізгоями", – зазначає експерт.

Очевидно, продовжує він, створюється вісь москва-Пхеньян, куди хоче потрапити ще й самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Створюється як політична складова, але для розв'язання не так політичних, як військово-технічних питань.

"Слід розуміти, що для Північної Кореї головні вороги — Південна Корея, Японія та США. Допомагав КНДР постійно на тактичному рівні Китай. Але не явно. А зараз, схоже, на оперативно-тактичний та оперативний рівень співпраці з Пхеньяном виходить москва", — пояснює Олег Старіков.

Це призведе до того, що КНДР надасть рф ту номенклатуру озброєнь, якої в країні-агресорці не вистачає або взагалі немає, вважає експерт.

"Мова про реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) більш потужного калібру (типу "Града" і "Смерча"). Наприклад, у північнокорейців є РСЗВ KN-09 (300 мм з дальністю ураження до 200 км), а також KN-25 — фактично тактичний ракетний комплекс (дальність ураження до 380 км). Не виключено, що завод з виробництва чогось подібного будуватимуть у рф, мабуть, росіяни запросили якнайбільше снарядів калібру 152 мм, яких їм зараз гостро не вистачає, а також – ракети малої дальності”, – розповідає Олег Старіков.

На його думку, росія, своєю чергою, запропонувала надавати КНДР не тільки передові військові технології, а й продовольство, енергоносії тощо. Можливо, щось пов’язане з космосом (путін уже запропонував почати готувати північнокорейського космонавта), з авіацією (ті ж ракетоносії Су-35).

Небезпечна спайка режимів-ізгоїв

Якщо всі ці домовленості укладені і почнуть втілюватися, це дозволить рф продовжити війну. Перенести її на 2024 рік і далі. Якщо, звичайно, не станеться якихось серйозних змін у геополітичному просторі чи всередині самої росії, наголошує експерт.

Він також вважає, що спайку КНДР з рф мовчазно підтримує Китай.

Зближення російського та північнокорейського режимів створить проблеми не лише Україні (зі зрозумілих причин), а й Заходу, упевнений Олег Старіков. І тому, що там сучасних РСЗВ, які можна передати нам, залишилося вже не так багато (тобто доведеться розкручувати гонку озброєнь). І тому, що нові технології, які росія може надати північнокорейському режиму, збільшать загрози з боку останнього для Південної Кореї, Японії, США. До того ж КНДР отримає можливість удосконалювати власне озброєння, використовуючи Україну як випробувальний полігон.

"Плюс до всього, рф, вийшовши на таку співпрацю, використовуватиме КНДР у рамках гібридної складової посилення тиску на США. Загострюючи обстановку в Тихоокеанському регіоні. Відволікаючи тим самим увагу від війни в Україні, — пояснює експерт. — Враховуючи таку ситуацію, США вже почали розробляти стратегічну оборонну ініціативу "Реплікатор". Йдеться про використання систем штучного інтелекту для того, щоб створити якнайбільше дешевих дронів (що діють на землі, у повітрі, на воді, навіть у космосі), щоб протидіяти новій "осі зла", яка дедалі чіткіше вимальовується у війні нового покоління".