Політтехнолог Олексій Голобуцький розповів про те, що йдеться з візиту лідера КНДР до росії

До речі, цікавий нюанс щодо візиту Кім Чен Ина, котрий вже визнаний "натхненником солдатів СВО": в глобальному розумінні Росія продемонструвала всім, що переходить на дружбу з аутсайдерами цивілізованого світу. Нові союзи "супердержави" — з дрібними терористами, причому Кремль виступає слабшою і підпорядкованою стороною, умови диктують якраз парії.

"Неймовірні дипломатичні успіхи Росії з БРІКС і його розширенням" — ті самі яйця, тільки в профіль. Крупніші країни мають найбільші торгові зв'язки з тими ж США. Але не проти витиснути з Росії щось корисне в обмін на прилюдну демонстрацію лояльності. Дрібніші і "нові" члени БРІКС просто нехитро доять Путіна на всілякі плюшки. Тобто, Росія і тут виступає використовуваним елементом, а не диктує свої інтереси.

І ось ці нюанси точно помітили глобальні нейтрали: араби і індійці. Що й визначило порядок денний саміту G20, де йшлось про інтереси серйозних гравців, а не Росії. Китай теж вже напевне скоригував власні найближчі плани відповідно до сповзання Росії в світовій ієрархії. Після того, як територію парії з такою зверхністю помітив Ин, Сі до візиту вже навряд опуститься. Та й запрошення Путіна на форум "Паси й шляхи" в жовтні можуть кулуарно скасувати.

Хоча за таких розкладів Путіну в будь-якому випадку ліпше до Китаю не їхати: Китай має тисячолітні традиції ритуального і культурного приниження негідного і високохудожньої демонстрації парії його місця. Дешевше буде хоч би й ковід зобразити (в Москві якраз знов дуже доречно починають запроваджувати масковий режим). Росіяни, звісно, навряд зрозуміють тонкощі китайської традиції принижень. Але інші насолоджуватимуться.

Але, повертаючись до візиту Ина і його поведінки під час візиту: те, що подібне стало можливим, дійсно не свідчить ні про що хороше для перспектив Росії загалом і Путіна зокрема. Реальне теперішнє місце Росії в глобальній геополітиці тепер, практично, визначене офіційно. І весь світ це засвідчив.