Боеприпасы из КНДР для россии могут быть "золотыми": эксперт раскрыл детали и указал на важные моменты

Оккупантам передают старые образцы

КНДР передает россии снаряды, срок хранения которых истек. Это связано с тем, что Северная Корея не воюет с 1953 года и с тех пор на складах скопилось большое количество боеприпасов.

Об этом в интервью "Обозревателю" заявил военный эксперт Михаил Жирохов. По его информации, речь идет о передаче снарядов производства 1960-70-х годов.

"То есть таким образом Северная Корея лишается избыточного имущества, снарядов, срок хранения которых истек. Они передают их россиянам. Причем они передают россиянам снаряды определенных типов – 122, 152-миллиметровые. Они уменьшенного действия, есть большого действия, есть просто осколочно-фугасные. У россии необходимость только в некоторых типах снарядов, которые они уже использовали во время боевых действий", — сказал эксперт.

По словам Жирохова, сейчас оккупанты остро нуждаются в снарядах большого действия, так как они быстро заканчиваются.

"По танковым снарядам от Северной Кореи – я лично не видел ни фото, ни видео. Было видео с использованием россиян северокорейских снарядов для "Града", но они также находились не в лучшем состоянии. Они были ржавые, 1950-х годов производства", — рассказал он.

Эксперт не смог ответить на вопрос о том, насколько передача таких снарядов повысит боеспособность русской армии, так как они не все взрываются и даже несут опасность для собственного экипажа, ведь могут взорваться в стволе.

"Поэтому усиление русской армии за счет Северной Кореи действительно может быть – в КНДР много таких снарядов. Но как это отразится на фронте, тяжело сказать. Не забывайте также о логистике. Ведь из Северной Кореи в россию есть только два пути поставки: либо транзит, то есть железная дорога, которая и так переполнена военными эшелонами, либо перевозка военно-транспортной авиацией. Но в таком случае эти снаряды будут золотыми", — завершил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, какое оружие россия могла просить у КНДР.