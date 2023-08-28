Китай продолжает помогать оккупантам: найдено доказательство поставки боеприпасов (видео)

Подобное оружие часто использует спецназ во всем мире

Бойцы ВСУ обнаружили на отбитых российских позициях доказательства помощи, которую оказывает оккупантам Китай. Речь идет о 60 мм минометных осколочно-фугасных минах М-83А.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. На боеприпасах четко видна маркировка с китайскими иероглифами, которые наносятся как раз на подобные боеприпасы.

Вероятно, речь идет о боеприпасах к 60 мм минометам Type 89 и Type 93, стоящим на вооружении КНР. При этом оба артиллерийских орудия несколько отличаются – так, Type 89 используют армейские части Народно-освободительной армии Китая, а Type 93 – части спецназа, ВДВ, морской пехоты, горные части и легкая пехота.

Поэтому Type 93 сделан с удлиненным стволом по сравнению с Type 89 и может стрелять чуть дальше – на 5,5 км, имеет вес в 22 кг, скорострельность в 20 выстрелов в минуту, массу мины в 2,2 кг и разлет осколков в радиусе 18 метров от места попадания.

В целом "армейский" Type 89 несколько уступает своему варианту для специальных войск, которые в настоящий момент являются основными пользователями 60 мм минометов. Последнее оружие полюбилось спецназу, осуществляющему быстрые рейды и проникновения в тыл врага.

Неслучайно специальные подразделения Вооруженных сил Украины имеют собственные 60 мм минометы КБА-118.