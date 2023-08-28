Укр

Китай продолжает помогать оккупантам: найдено доказательство поставки боеприпасов (видео)

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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КНР помогает рф
КНР помогает рф. Фото cdn.minval.az

Подобное оружие часто использует спецназ во всем мире

Бойцы ВСУ обнаружили на отбитых российских позициях доказательства помощи, которую оказывает оккупантам Китай. Речь идет о 60 мм минометных осколочно-фугасных минах М-83А.

Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Андрей Цаплиенко. На боеприпасах четко видна маркировка с китайскими иероглифами, которые наносятся как раз на подобные боеприпасы.

Вероятно, речь идет о боеприпасах к 60 мм минометам Type 89 и Type 93, стоящим на вооружении КНР. При этом оба артиллерийских орудия несколько отличаются – так, Type 89 используют армейские части Народно-освободительной армии Китая, а Type 93 – части спецназа, ВДВ, морской пехоты, горные части и легкая пехота.

Поэтому Type 93 сделан с удлиненным стволом по сравнению с Type 89 и может стрелять чуть дальше – на 5,5 км, имеет вес в 22 кг, скорострельность в 20 выстрелов в минуту, массу мины в 2,2 кг и разлет осколков в радиусе 18 метров от места попадания.

В целом "армейский" Type 89 несколько уступает своему варианту для специальных войск, которые в настоящий момент являются основными пользователями 60 мм минометов. Последнее оружие полюбилось спецназу, осуществляющему быстрые рейды и проникновения в тыл врага.

Неслучайно специальные подразделения Вооруженных сил Украины имеют собственные 60 мм минометы КБА-118.

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#Китай #Оружие #Военная техника #миномет