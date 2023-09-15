Соучастник преступлений: Ким Чен Ын загремел в базу "Миротворца"

"Лидер" КНДР находится под персональными санкциями цивилизованных странах мира за нарушение прав человека

Диктатор из Северной Кореи Ким Чен Ын, который совсем недавно приезжал в россию и лично встречался с "лидером" рф владимиром путиным, попал в базу центра "Миротворец".

Информация об этом появилась на официальном сайте общественной организации. Его называют пособником российских преступников.

Отмечается, что причиной внесение Ына в этот список стало покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, помощь стране-агрессору, а также соучастие в преступлениях российских властей против Украины и ее граждан.

"Находится под персональными санкциями цивилизованных странах мира за нарушение прав человека (жестокие действия в отношении миллионов собственных людей, в т.ч. внесудебные убийства, принуждение к труду и пытки), ядерный шантаж, реализацию незаконных ракетных и ядерных программ, киберпреступления и др. За период своего правления усилил международную изоляцию КНДР", — сообщается в данных о диктаторе.

Для справки: "Миротворец" – украинский сайт, которая публикует информацию о людях, являющихся, по мнению авторов организации, врагами Украины. Действия внесенных в базу лиц могут иметь признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человека и международного права.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что исследователи из Ukraine Weapon Tracker сообщили, что Ким Чен Ын помогает россии. Было названо оружие, которое Северная Корея передала рф.