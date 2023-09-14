путин и Ким Чен Ын обменялись подарками: глава КНДР получил необычную вещь

В Кремле озвучили только часть подарков

Во время встречи главы КНДР Ким Чен Ына с владимиром путиным на аэродроме "Восточный" в Амурской области и дальнейших переговоров руководители двух государств обменялись подарками. На этот раз это были не собаки, которых часто дарят президенту россии, а карабины.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление пресс-секретаря путина дмитрия пескова. По его словам, подарков было много, но публично он рассказал лишь о некоторых.

Так, российский президент подарил высшему руководителю КНДР перчатку от скафандра космонавта, которая побывала в космосе, а также карабин "высочайшего качества". В ответ на такой жест Ким Чен Ын сделал ответный подарок — тоже карабин, но уже корейского производства.

"Действительно обмен подарками был. Президент путин подарил лидеру КНДР перчатку от космического скафандра, которая несколько раз была в космосе, подарил карабин нашего отечественного производства высочайшего качества", — сказал дмитрий песков.

Но кроме этих были также и другие подарки, но в Кремле не стали рассказывать какие.

Напомним, что глава Северной Кореи прибыли в россию 12 сентября впервые с 2019 года. Добирался он бронированным поездом. А на следующий день он встретился с владимиром путиным на Дальнем Востоке. Во время беседы глава КНДР заверил российского коллегу в "вечной поддержке".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Северная Корея поставляет боеприпасы оккупантам. На фронте обнаружили снаряды для РСЗО "Град".