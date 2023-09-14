путін і Кім Чен Ин обмінялися подарунками: глава КНДР отримав незвичну річ

У Кремлі озвучили лише частину подарунків

Під час зустрічі голови КНДР Кім Чен Ина з володимиром путіним на аеродромі "Східний" в Амурській області та подальших переговорів керівники двох держав обмінялися подарунками. На цей раз це були не собаки, яких часто дарують президентові росії, а карабіни.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на заяву прессекретар путіна дмитра пєскова. За його словами, подарунків було багато, але публічно він розповів лише про деякі.

Так, російський президент подарував вищому керівнику КНДР рукавичку від скафандра космонавта, яка побувала в космосі, а також карабін "найвищої якості". У відповідь на такий жест Кім Чен Ин зробив подарунок у відповідь — теж карабін, але вже корейського виробництва.

"Справді обмін подарунками був. Президент путін подарував лідеру КНДР рукавичку від космічного скафандра, яка кілька разів була в космосі, подарував карабін нашого вітчизняного виробництва найвищої якості", — сказав дмитро пєсков.

Але крім цих були також інші подарунки, але в Кремлі не стали розповідати які.

Нагадаємо, що глава Північної Кореї прибув до росії 12 вересня вперше з 2019 року. Добирався він броньованим поїздом. А наступного дня він зустрівся з володимиром путіним на Далекому Сході. Під час розмови глава КНДР запевнив російського колегу у "вічній підтримці".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Північна Корея постачає боєприпаси окупантам. На фронті виявили снаряди для РСЗВ "Град".