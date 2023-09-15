Співучасник злочинів: Кім Чен Ин загримів у базу "Миротворця"

"Лідер" КНДР перебуває під персональними санкціями цивілізованих країн світу за порушення прав людини

Диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин, який нещодавно приїжджав у росію та особисто зустрічався з "лідером" рф володимиром путіним, потрапив у основу центру "Миротворець".

Інформація про це з’явилася на офіційному сайті громадської організації. Його називають посібником російських злочинців.

Зазначається, що причиною внесення Ина до цього списку став замах на суверенітет та територіальну цілісність України, допомогу країні-агресору, а також співучасть у злочинах російської влади проти України та її громадян.

"Знаходиться під персональними санкціями у цивілізованих країнах світу за порушення прав людини (жорстокі дії щодо мільйонів власних людей, у т.ч. позасудові вбивства, примус до праці та тортур), ядерний шантаж, реалізацію незаконних ракетних та ядерних програм, кіберзлочини та ін. За період свого правління посилив міжнародну ізоляцію КНДР", — повідомляється в даних про диктатора.

Для довідки: "Миротворець" – український сайт, який публікує інформацію про людей, які, на думку авторів організації, є ворогами України. Дії внесених до бази осіб можуть мати ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людини та міжнародного права.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що дослідники з Ukraine Weapon Tracker повідомили, що Кім Чен Ин допомагає росії. Було названо зброю, яку Північна Корея передала рф.