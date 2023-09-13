Дроны атаковали важное предприятие в Твери: росСМИ их "победили", но ГУР думает иначе

Местные жители слышали мощные взрывы

Взрывоопасная ночь в Крыму для оккупантов переросла в такое же взрывоопасное утро. На этот раз неизвестные дроны атаковали Тверь.

Так, по данным росСМИ, атака дронов совершалась на Редкинский химический завод, что в Конаковском районе. Местные жители слышали мощные взрывы. Пропагандисты уже традиционно заявляют, что беспилотник был сбит и якобы лишь обломки упали на территории завода. Говорят "небольшие повреждения получила одна пустая цистерна. Также выбило окна в ближайшем здании завода". Впрочем, у ГУР МО Украины есть другая информация.

Как пишет NEXTA, ссылаясь на информацию украинской разведки, в химический завод в Твери "всё-таки попал беспилотник".

"Это была атака БПЛА. Есть попадание и есть поражение", — сообщил журналистам источник в ГУР.

Для справки: Редкинский опытный завод — одно из старейших предприятий химической промышленности в россии. Там производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности.

Напомним, ранее мы писали о том, что врезультате ночных взрывов в Севастополе на территории Севастопольского морского завода имени Орджоникидзе могли быть повреждены два российских корабля.