Дым над Севастополем и взрывы в Феодосии - что происходит в Крыму (фото)

Во временно оккупированном Крыму 22 сентября стало "тревожно" для россиян. Войска захватчиков распыляют дымовую завесу по полуострову, а местами слышны взрывы.

Так, по данным местных пабликов, бухта в Севастополе окутана дымовой завесой. При этом местные жители сообщают о пусках ракет. Предположительно, работает российская ПВО.

В это же время на другом конце полуострова слышны взрывы. Местные Telegram-каналы пишут, что центральная набережная Феодосии была частично перекрыта якобы из-за разминирования найденного боеприпаса. Перекрыт также и Крымский мост.

"Движение морского транспорта в городе (Керч — Ред.) остановлено", — говорится в сообщениях.

Исходя из вышеуказанной информации, карта различных инцидентов в Крыму выглядит следующим образом:

"Российская ПВО, предположительно, стреляет из района Глебовки, которая в 30 км от Черноморского", — пишет паблик "Крымский ветер".

Также появилась информация, что на въезде в село Водопойное Черноморского района российские военные останавливают и досматривают все автомобили.

Так выглядел Севастополь из-за дымовой завесы: