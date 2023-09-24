Никакого праздника: на Курск целый день нападают дроны, в ГУР рассказали, что там происходит

Уже известно о нескольких атаках

Взрывы в Курске, которые начались 24 сентября, продолжаются уже на протяжении всего дня. Стали известны новые детали.

Так, по данным издания Украинская правда, котора ссылается на источники в Главном управлении разведки МО Украины. Ближе к полудню Курск снова атаковали дроны. Сообщается, что удар пришелся по местному нефтеперерабатывающиму заводу. За обе атаки ответственны украинские разведчики.

Как можно увидеть из видео, которые появляются в сети, после удара над городом поднялся столб черного дыма.

Также там подтвердили, что первая атака была направлена на здание ФСБ. Она выглядела так:

Деталей о масштабах разрушений или пострадавших пока нет. Однако, напомним, что ранее местный губернатор сообщал о якобы "незначительных" повреждения крыши здания путинской спецслужбы.

Уже приблизительно в три часа дня Курск опять подвергся атаке. Чиновники призвали людей сохранять спокойствие и сообщили о "работе ПВО". Местные жители насчитали пять громких "хлопков".

Напомним, что Курск сегодня отмечает день города. Однако из-за вышеуказанных событий там уже решили отменить праздничный салют.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пятницу 22 сентября по российским оккупантом сильно прилетело и во временно оккупированном Крыму.