Вбили шестирічного хлопчика: росіяни вночі вдарили по Херсонщині (фото)

Постраждали також сусіди, які допомагали родині

В ніч на четвер, 14 вересня, россія з артилерії обстріляла Новодмитрівку на Херсонщині. Загинув шестирічний хлопчик, його 13-річного брата у важкому стані доправили до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура. Також поранені троє сусідів, які намагалися їм допомогти, але також потрапили під ворожий вогонь.

Новодмитрівка на карті

Росіяни атакували будинки мирних мешканців

Росіяни почали обстріл Новодмитрівки Білозерської громади Херсонської області одразу після опівночі. Ворожі снаряди поцілили по приватному будинку та його території.

Наслідки артобстрілу

Внаслідок обстрілу росіянами мирного села, пошкоджено приватні будинки та господарські споруди. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу.

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, загалом за минулу добу росіяни здійснили 82 обстріли, випустивши по Херсонщині 433 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, ПТРК, танків та авіації.

"По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу у Херсонському районі. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 8 вересня окупанти авіабомбою вдарили по селу Одрадокам’янка Херсонської області. Внаслідок атаки загинули троє людей.