Убили шестилетнего мальчика: россияне ночью ударили по Херсонщине (фото)

Пострадали также соседи, помогавшие семье

В ночь на четверг, 14 сентября, россия по артиллерии обстреляла Новодмитровку в Херсонской области. Погиб шестилетний мальчик, его 13-летний брат в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. Также ранены трое соседей, которые пытались помочь им, но также попали под вражеский огонь.

Новодмитровка на карте

Россияне атаковали дома мирных жителей

Россияне начали обстрел Нововодмитровки Белозерской общины Херсонской области сразу после полуночи. Вражеские снаряды попали в частный дом и его территорию.

Последствия артобстрела

В результате обстрела россиянами мирного села, повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями фиксируют последствия обстрелов.

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, всего за минувшие сутки россияне совершили 82 обстрела, выпустив по Херсонщине 433 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", БПЛА, ПТРК, танков и авиации.

"По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; здание учебного заведения в Херсонском районе. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения", — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщал "Телеграф", утром 8 сентября оккупанты авиабомбой ударили по селу Одрадокаменка Херсонской области. В результате атаки погибли три человека.