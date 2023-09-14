У росії стався вибух на газопроводі: спалахнула масштабна пожежа (фото та відео)

Пожежа охопила велику площу

Ніч на четвер, 14 вересня, була неспокійною для окупантів у Криму — вибухи пролунали в Євпаторії, місто атакували безпілотники. Однак на цьому неприємності росіян не закінчилися — під Саратовом, в районі селища Красний Октябрь також стався потужний "хлопок".

Про це повідомляє Telegram-канал ASTRA та місцеві пабліки. Після вибуху спалахнула масштабна пожежа.

Містечко Червоний Жовтень на карті

Полум’я на місці вибуху

Дим видно з різних куточків Саратова

Пожежа супроводжується сильним задимленням

Як повідомили у ГУМНС області, відбулася розгерметизація газопроводу Піщаний Умет – Сторожівка. В результаті сталася пожежа в полі, вогонь охопив територію у два гектари. Його ліквідацією займаються чотири пожежні розрахунки. На місце також виїхали представники газової служби.

Місцеві жителі публікують фото та відео пожежі. Вогонь і стовп диму видно за кілька кілометрів із різних точок Саратова.

За повідомленням диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", відбулася розгерметизація на газопроводі d-1000 (1-га нитка газопроводу Піщаний-Умет-Сторожівка) з подальшим горінням. Як уточнили в МНС області, газопровід, на якому сталася НП, не призначений для газопостачання населення.

Як повідомляв "Телеграф", 3 вересня у російському Санкт-Петербурзі сталася потужна пожежа. Полум’я охопило нафтобазу "Струмки", очевидці повідомляли про вибухи.