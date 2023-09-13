У москві сталася пожежа біля знаменитої Останкінської вежі: місцеві чули "хлопки" (відео)

Москвичам знову не до сну

Неподалік самого центру російської столиці сталася незрозуміла пожежа, під час якої були чутні "хлопки", а за даними місцевих ЗМІ це сталося біля знаменитої Останкінської вежі.

Як видно на відеозаписі, який розповсюдив російський telegram-канал "Обережно, новини", на місці події видно густий дим і ту саму знамениту телевізійну вежу.

"Почув вибухи, потім було видно сполохи вогню, дим. Зараз стягуються пожежні машини", — розповів один з очевидців події, який уточнив, що вона сталася в районі станції метро "Владикине".

Водночас у міському МНС повідомили, що нібито на Нововолодикінському проїзді спалахнуло сміття і пожежу оперативно ліквідували, що ж було причиною таємничих "хлопків", які чули очевидці, там повідомляти не стали.

Як відомо, Останкінська телевежа є ретранслятором телемовлення для Москви та області і дає можливість дивитися телевізор для понад 15 мільйонів росіян.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на заводі "Салют" у росії, на якому виробляють військове обладнання, сталася серйозна пожежа.