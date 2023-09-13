В москве случился пожар возле знаменитой Останкинской башни: местные слышали "хлопки" (видео)

Москвичам опять не до сна

Неподалеку от самого центра российской столицы произошел непонятный пожар, во время которого были слышны "хлопки", а по данным местных СМИ это произошло возле знаменитой Останкинской башни.

Как видно на видеозаписи, которую распространил российский telegram-канал "Осторожно, новости", на месте происшествия виден густой дым и ту самую знаменитую телевизионную башню.

"Услышал взрывы, потом были видны всполохи огня, дым. Сейчас стягиваются пожарные машины", — рассказал один из очевидцев происшествия, который уточнил, что оно произошло в районе станции метро "Владыкино".

Вместе с тем, в городском МЧС сообщили, что якобы на Нововладыкинском проезде загорелся мусор и пожар оперативно ликвидировали, что же было причиной таинственных "хлопков", которые слышали очевидцы, там сообщать не стали.

Как известно, Останкинская телебашня является ретранслятором телевещания для москвы и области и дает возможность смотреть телевизор для более 15 миллионов россиян.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на заводе "Салют" в россии, на котором производят военное оборудование, случился серьезный пожар.