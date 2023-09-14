В россии произошел взрыв на газопроводе: вспыхнул масштабный пожар (фото и видео)

Пожар охватил большую площадь

Ночь на четверг, 14 сентября, была неспокойной для оккупантов в Крыму — взрывы прогремели в Евпатории, город атаковали беспилотники. Однако на этом неприятности россиян не закончились — под Саратовом, в районе поселка Красный Октябрь также произошел мощный "хлопок".

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA и местные паблики. После взрыва вспыхнул масштабный пожар.

Поселок Красный Октябрь на карте

Пламя на месте взрыва

Дым видно из разных уголков Саратова

Пожар сопровождается сильным задымлением

Как сообщили в ГУМЧС области, произошла разгерметизация газопровода Песчаный Умет — Сторожевка. В результате произошел пожар в поле, огонь охватил территорию в два гектара. Его ликвидацией занимаются четыре пожарных расчета. На место также выехали представители газовой службы.

Местные жители публикуют фото и видео пожара. Огонь и столб дыма видно за несколько километров, из разных точек Саратова.

По сообщению диспетчера "Газпром трансгаз Саратов", произошла разгерметизация на газопроводе d-1000 (1-я нитка газопровода Песчаный-Умет-Сторожевка) с последующим горением. Как уточнили в МЧС области, газопровод, на котором произошло ЧП не предназначен для газоснабжения населения.

Как сообщал "Телеграф", 3 сентября в российском Санкт-Петербурге произошел мощный пожар. Пламя охватило нефтебазу "Ручьи", очевидцы сообщали о взрывах.