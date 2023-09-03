В Петербурге вспыхнула нефтебаза, слышны звуки взрывов: фото и видео

Город окутал черный дым

В россии продолжается чреда огнеопасных инцидентов. Сегодня, 3 сентября, масштабный пожар разгорелся в Питере.

Так, по данным местных Telegram-каналов, пламя там охватило нефтебазу "Ручьи". Очевидцы утверждают, что слышат взрывы.

Происходит это в Красногвардейском районе города. Над ним поднимается огромный столб черного дыма.

Предположительно, источником пожара стала цистерна с горючим. На месте пожара со вторым рангом сложности работает 12 единиц техники и 60 человек личного состава МЧС. О пострадавших не сообщается.

По информации российских МЧСников, огонь охватил ангар площадью 80х10 метров.

Напомним, ранее мы писали о том, что 2 сентября Питер уже накрывал масштабный пожар. Тогда там горел хладокомбинат. Огонь охватил площадь в 1400 квадратных метров, а дым от него видели из разных районов города.

Также мы сообщали о о пожаре в Подмосковье. На строительном рынке в поселке Нахабино, который расположен в 16 километрах от российской столицы загорелся склад с лакокрасочными материалами.