У Петербурзі спалахнула нафтобаза, чути звуки вибухів: фото та відео

Місто огорнуло чорним димом

В росії триває низка вогненебезпечних інцидентів. Сьогодні, 3 вересня, масштабна пожежа спалахнула в Пітері.

Так, за даними місцевих Telegram-каналів, полум’я там охопило нафтобазу "Ручьі". Очевидці стверджують, що чують вибухи.

Відбувається це у Червоногвардійському районі міста. Над ним здіймається величезний стовп чорного диму.

Імовірно, джерелом пожежі стала цистерна із пальним. На місці пожежі з другим рангом складності працює 12 одиниць техніки та 60 осіб особового складу МНС. Про постраждалих не повідомляється.

За інформацією російських МНСників, вогонь охопив ангар площею 80х10 метрів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2 вересня Пітер вже накривала масштабна пожежа. Тоді там горів холодокомбінат. Вогонь охопив площу 1400 квадратних метрів, а дим від нього бачили з різних районів міста.

Також ми повідомляли про пожежу в Підмосков’ї. На будівельному ринку в селищі Нахабіне, яке розташоване за 16 кілометрів від російської столиці , загорівся склад з лакофарбовими матеріалами.