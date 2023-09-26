Росіяни скинули бомбу на лікарню на Херсонщині, багато руйнувань: подробиці

Інформація про постраждалих уточнюється

Після оголошення масштабної повітряної тривоги в Україні окупанти прицільно вдарили по будівлі лікарні на Херсонщині.

Як інформує пресслужба Херсонської обласної військової адміністрації, йдеться про медичний заклад у Бериславі, який був пошкоджений внаслідок удару керованої авіаційної бомби.

"Через потрапляння керованої авіабомби в лікарні пошкоджено дах одного з відділень, харчоблок, пральня, котельня, гаражні, господарські та складські приміщення", — йдеться у повідомленні.

Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Як повідомлялося раніше, окупанти напередодні завдали масштабного ракетного удару по Одесі, внаслідок чого було зруйновано непрацюючий готель, який вважався одним із символів міста. Росіяни поспішили вигадати чергову теорію про нібито присутність у будівлі "іноземних найманців", а згодом і зовсім "віддали" готель під нібито штаб ВМС України.

Буквально наступного дня місто та область зазнали масованої атаки безпілотників. Частина з них змогли долетіти до цілей в Ізмайлівському районі.