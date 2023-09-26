В Україні була оголошена масштабна повітряна тривога: у ЗСУ назвали причину
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Ворог міг застосувати "Кинджали"
По всій Україні знову оголошували повітряну тривогу. На російському аеродромі Саваслейка в Нижньогородський області злетів МіГ-31К.
Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Українців просили перебувати в укриттях до відбою тривоги.
"Вся Україна – ракетна небезпека! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", — сказано в повідомленні.
Інформації про пуски ракет у бік України наразі немає, повідомляють у моніторингових каналах. Якщо літак не попрямує до рубежів пусків ракет, то тривога триватиме не довго.
Оновлено. О 19:55 по всій країні почали відміняти повітряну тривогу. Небезпека минула, російський МіГ-31К здійснив посадку, ракети не було випущено.
Нагадаємо, що МіГ-31К — це надзвуковий висотний всепогодний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії. Він є носієм гіперзвукових ракет типу "Кинджал", які складно збити системою ППО.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни влучили у важливий об’єкт в Україні. Ворог зруйнував місце збирання ракет.