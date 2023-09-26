В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: в ВСУ назвали причину

Враг мог применить "Кинжалы"

По всей Украине снова была объявлена воздушная тревога. На российском аэродроме Саваслейка в Нижегородской области взлетел МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ. Украинцев попросили находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Вся Украина – ракетная опасность! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", — сказано в сообщении.

Информации о пусках ракет в сторону Украины на данный момент нет, сообщают в мониторинговых каналах. Если самолет не направится к рубежам пусков ракет, то тревога будет длиться не долго.

Обновлено. В 19:55 по всей стране стали давать отбой воздушной тревоги. Опасность миновала, российский МиГ-31К совершил посадку, ракеты не были выпущены.

Напомним, что МиГ-31К — это сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Он является носителем гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые сложно сбить системой ПВО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне попали в важный объект в Украине. Враг разрушил место сборки ракет.